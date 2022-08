Charleroi: les ados de l'Ancre "vont le faire"

Les jeunes y évoquent leur réalité, leurs craintes et leurs espoirs, en détournant les formules toutes faites que leur assènent les adultes:"Quand on veut, on peut","Tu as tout pour réussir, tu dois juste te prendre en main"et bien d’autres.

Cette pièce est proposée une ultime fois, cet été, juste avant la rentrée des classes: représentations ce jeudi 25 et ce vendredi 26 août, à 20h30 ainsi que ce samedi 27 août, à 19 heures. Ces rendez-vous seront aussi l’occasion de rappeler que l’atelier ados est un processus récurrent et que la nouvelle session, dans le cadre de cette saison 2022-2023, démarrera dès ce mercredi 7 septembre. L’atelier est ouvert à tous les jeunes suffisamment motivés par l’aventure théâtrale, de 14 à 22 ans. Les cours sont donnés les mercredis après-midi ainsi que pendant certaines vacances scolaires. La PAF est de 50 € plus un abonnement à l’Ancre. Les inscriptions seront possibles dès ce 16 août, au 071 31 40 79 ou à l’adresse mediation@ancre.be.