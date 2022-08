Marcinelle: le Cazier est devenu un symbole de la construction européenne

Un drame auquel l’actualité fait écho en ce moment: au Mexique, dix mineurs sont coincés sous terre depuis plusieurs jours et espèrent la délivrance. Pour la première fois, des étudiants du lycée romain de Vivona ont évoqué le projet de jumelage et d’échange de leur école avec l’athénée royal du Sippelberg à Molenbeek-saint-Jean, autour de la conscientisation à la sécurité au travail. Comme l’a souligné un peu plus tard le directeur du Bois du Cazier Jean-Louis Delaet, élevé au titre honorifique de chevalier par le ministère italien des Affaires étrangères,"il faut remobiliser les jeunes par de nouveaux moyens pour faire vivre et survivre le souvenir du 8 août 56".

Le dernier survivant de cette époque, Urbano Ciacci, âgé de 87 ans, est venu livrer un témoignage poignant à la tribune avant les discours officiels."J’ai 87 ans, dont 27 passés comme ouvrier de fond entre 1954 et 1981. Je voudrais pouvoir être encore présent aux cérémonies l’an prochain. Le Bois du Cazier est ma deuxième maison. J’y viens presque tous les jours puiser de l’énergie pour raconter la fraternité et l’enfer que nous avons connus ici."

Au terme d’un hommage pluriconvictionnel et du chant de l’hymne Frateli d’Italiapar la chorale des Alpini de cividale del Friuli, c’est devant la stèle commémorative aux victimes que les dépôts de fleurs ont eu lieu. Jean-Louis Delaet en a profité pour confirmer son départ. Il s’agissait de sa dernière cérémonie du 8 août en tant que directeur du Bois du Cazier. Il compte parmi les artisans de ce mémorial reconnu par l’Unesco comme élément du patrimoine mondial de l’Humanité. Et devenu désormais symbole de la construction européenne: la catastrophe a en effet apporté davantage à ce projet que tous les traités officiels signés la même année.

Deux nouvelles expos

Ce jour anniversaire de la catastrophe du Bois du Cazier a également marqué l’ouverture officielle de deux expositions sur le site de mémoire:"Verso un’umanizzazione responsabile del lavoro"(Vers une humanisation responsable du travail) est portée par la fondation Art Emotions for Soul, dont c’est la deuxième exposition à Marcinelle. En 2018, quelque 90 artistes s’étaient mobilisés pour traduire dans leur propre langage plastique l’émotion qu’avait suscité chez eux cette tragédie industrielle. À l’initiative de Mario Castellese de Vicenza en Vénétie, ils sont cette fois 28 à avoir créé selon leur sensibilité et leur technique une œuvre inspirée du monde du travail. Cette contribution traduit la volonté du Bois du Cazier de se positionner comme site de conscience développant une citoyenneté active. Dans les années à venir, d’autres manifestations auront le travail pour thématique. L’expo, qui se tient à l’auditorium, y sera accessible jusqu’au 11 septembre.

À l’extérieur, l’exposition-parcours »Le Bois du Cazier entre abandon et résilience »présente des dates balises de l’histoire méconnue de la sauvegarde du lieu, depuis l’annonce de l’arrêt de l’activité en 1961 et les grèves de 1964 jusqu’à ce jour, année de commémoration du bicentenaire de l’octroi de la concession houillère, des 20 ans d’ouverture du site au public et des 10 ans de reconnaissance Unesco. Elle met aussi à l’honneur les associations qui ont œuvré à la préservation de ce patrimoine universel et au devoir de mémoire. Cette expo restera sur place plusieurs mois.