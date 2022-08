Durant la nuit, pendant que le personnel hospitalier se battait encore pour maintenir la victime en vie, la police judiciaire locale de Charleroi a pu confirmer deux informations: la femme avait consommé de la cocaïne, et une personne suspectée d’être son dealer a pu être identifiée.

Une perquisition est alors réalisée par le service ORA (Observation, recherches et arrestation) de la police judiciaire, chez la victime. Dans la foulée, avec mandat, une perquisition "renforcée" (avec des unités spéciales du GSA - Groupe de surveillance et d’appui) est menée chez le dealer présumé. L’homme est arrêté sur place, et la police trouve 22 500 euros, 1,5kg de cocaïne, deux armes de poing (pistolets d’alarme) et du matériel (balance de précision, sachets, etc.).

Le suspect a été placé sous mandat d’arrêt samedi 30 juillet.