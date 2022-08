Un hommage pluriconvictionnel viendra dans la foulée avant les discours officiels, à 9h30. Une heure plus tard le monument Aux Victimes installé à l’entrée sera fleuri. Le protocole de cette journée de mémoire a été revu cette année. Et pour cause: la pelouse d’honneur du cimetière, en rénovation, empêche momentanément l’accès. C’est la raison pour laquelle cette fois, les gerbes de fleurs ont déjà été déposées par les délégations vendredi soir sur la Grand-Place de Marcinelle.

Et ce dimanche, le parcoursLe Bois du Cazier: de l’abandon à la résilienceet l’expositionVerso un’umanizzazione responsabile del lavoro("Vers une humanisation responsable du travail") se sont ouverts à 18 heures.