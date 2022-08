Une camionnette brûle un feu rouge et percute une ambulance à Gilly: 3 blessés

Résultat: la camionnette s’est retrouvée sous l’ambulance. Le véhicule de secours a terminé en très mauvaise posture, contre la barrière du pont. Heureusement, la barrière de sécurité et le feu de signalisation ont maintenu l’ambulance en équilibre. Les pompiers de Marcinelle, avec la désincarcération et le balisage, se sont rendus sur place sous les ordres du lieutenant Melchior et du sergent Baudaux.

Trois SMUR et trois ambulances ont été nécessaires pour prendre en charge les trois personnes blessées à la suite de la collision. Le conducteur de la camionnette, rapidement évacué de son véhicule, est grièvement blessé. Les deux ambulancières, pour lesquelles les hommes du feu ont dû couper la portière conducteur pour les extraire, sont sérieusement blessées.

Un périmètre de sécurité a été mis en place par la zone de police durant l’intervention des secours. Les dépanneurs Montebello et SD se sont chargés de l’évacuation des deux véhicules.