Charleroi: retour dans les sixties, le temps du court métrage "Passion"

Ilario Spampinato est un jeune humoriste bien connu dans la région du Centre. Pendant le confinement, ce passionné des sixties et de Marilyn Monroe en particulier a fait une rencontre artistique décisive en la personne de Brandon Gotto, jeune cinéaste thudinien. Les artistes ont associé leurs maisons de productions IS Product et Deep Dreams pour mettre sur pied le premier court métrage d’Ilario, filmé par Brandon. L’histoire se passe dans les années 60 et fait référence à un acteur fictif sur la pente descendante qui essaie de refaire surface dans le spectacle.