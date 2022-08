Incendie à Marcinelle: un voisin sauve in extremis une famille avec trois enfants en bas âge

Le feu, accidentel, a pris dans une des chambres du premier étage, occupé par un couple, leur bébé et deux enfants de 2 et 4 ans. Le voisin d'à côté, entendant les enfants hurler, s'est précipité pour aider. Il a défoncé la porte d'entrée de l'immeuble, est monté à l'étage et a rapidement aidé à évacuer tout le monde - la famille était sous le choc en voyant les flammes se propager à la cuisine et gagner de plus en plus d'espace.

Les pompiers sont arrivés peu de temps après, depuis la caserne de Marcinelle toute proche. Pour attaquer les flammes, deux pompiers sont entrés par le rez, deux autres par les fenêtres du premier. En quinze minutes, ils ont pu éteindre l'incendie qui dégageait une épaisse fumée noire. L'appartement de l'étage est détruit par les fumées et les flammes, celui du rez-de-chaussée occupé par un jeune homme a subi des dégâts des eaux. Mais tout le monde va bien: l'ambulance envoyée sur place en prévention n'a pas servi.

La police locale de Charleroi a établi le constat.