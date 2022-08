Permis animaux: à Charleroi, on attend le chaos pour l'automne

Pour l’instant, une personne qui se présente à la SPA de Charleroi doit donc signer un document l’engageant à fournir cette fameuse attestation au plus tard le 1eroctobre."Sans ce document, nous serons dans l’obligation d’aller reprendre l’animal", assène Franck Goffaux, le directeur de la SPA carolorégienne.

Un autre "détail administratif" méconnu, c’est le fait que le document n’est valable qu’un seul mois et uniquement dans un seul endroit."Par exemple, si une famille veut des poules et un chien, il leur faudra le document en double, un pour aller chercher des poules sur le marché et un autre pour le chien, à la SPA. Soit il faut en demander deux directement, soit il faudra refaire la file pour obtenir le précieux sésame."

Le responsable de la SPA reste perplexe quant à une régularisation de la situation dès ce mois d’octobre."Nous avons eu 150 adoptions de chiens et chats en juillet. Si on fait une prévision, cela peut représenter quelque 500 animaux en tout genre que nous serions susceptibles d’aller rechercher si nous ne recevons pas les documents pour l’adoption."Pour les communes qui ne sont pas encore en ordre, cela représentera un sacré boulot. "Pour celles qui ne sont pas prêtes, il faudra rattraper les dossiers en retard et traiter ceux qui arrivent."

Il y aura du boulot à fournir, selon Franck Goffaux:"Il faudra dédier cette tâche à une personne bien précise à l’administration communale. Cela va lui prendre du temps de recouper l’identité de la personne avec la liste des délinquants environnementaux."Depuis l’annonce de la ministre, les administrations communales ont la liberté de faire payer le document. C’est ainsi qu’Aiseau-Presles, Farciennes ou Ham-sur-Heure/Nalinnes font payer 2,5 €, Sivry-Rance 3 € ou Beaumont 5 €. "Je comprends qu’il s’agisse d’un acte administratif réalisé par une personne seule habilitée à le faire mais il y a des différences et pas une harmonisation sur les tarifs. Cela peut être aussi une rentrée d’argent supplémentaire pour des communes qui ont quelques problèmes et je ne les en blâme pas", conclut le directeur de la SPA.