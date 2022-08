«Comment retourner dans son pays sans un rond?»

Vu l’état de récidive assez proche, le parquet a souligné la nécessité de faire comprendre au prévenu qu’il doit absolument quitter le territoire. Pour ce faire, une peine de 4 ans de prison a été requise, avec quatre mois de prison de plus pour le séjour illégal.

MePuccini, intervenant à la défense pour MeDruart, a pris son bâton de pèlerin pour évoquer la situation de Mohammed. Le pénaliste carolo a plaidé une réduction de peine à 2 ans de prison pour le tout, tout en critiquant le sort réservé aux personnes en séjour illégal. " À chaque fois, c’est pareil. On les rejette dans la nature et après on s’étonne qu’on les retrouve sur le banc des prévenus alors qu’ils n’ont droit à rien. Il suffirait simplement de les renvoyer dans un avion vers leur pays d’origine. Comment voulez-vous qu’il retourne dans son pays sans un rond?"

Le jugement sera prononcé le 12 août prochain.