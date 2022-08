Sous les ordres de l’adjudant Janda et du sergent Toch, les pompiers sont arrivés sur place et se sont occupés du début d’incendie: des feuilles mortes brûlaient, allumées par un mégot de cigarette jeté dans le soupirail. Un coup d’extincteur a suffi à éteindre l’embrasement, et une inspection des caves a permis d’éliminer tout risque d’incendie plus important.

La police locale de Charleroi a dressé le constat des faits.