Charleroi: troisième tronçon de la Grande Dérive, ce 21 août

La Boucle Noire, forte de ses 23 kilomètres à travers les terrils et les vestiges industriels du district Ouest, est déjà entrée dans les habitudes des Carolos et des visiteurs de l’extérieur. Place désormais, depuis quelques mois, à La Grande Dérive, un parcours de 52 kilomètres, à travers tous les recoins de la métropole. L’Éden, pour familiariser les citoyens avec ce nouvel itinéraire, l’explore par tronçons. La section numéro 3 sera au menu de ce dimanche 21 août: il sera alors question de déambuler de Gilly à Roux. Le long de ces 16 kilomètres, les promeneurs découvriront du patrimoine verrier, un terril en combustion et la richesse naturelle du parc de la Serna. Le départ sera donné de la station de métro Soleilmont, à 11 heures, pour une arrivée prévue à Roux, vers 17h. L’Éden organise aussi un transport groupé, avec un départ de la station de métro Beaux-Arts, à 10 heures et retour vers le centre-ville depuis Roux. L’activité est gratuite, la navette depuis le centre-ville est de 5 € par personne. Avec ou sans navette, les places sont limitées et les réservations obligatoires, via le site www.eden-charleroi.be.