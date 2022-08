Charleroi: on a testé l'Airspace indoor skydiving

La tension monte d’un cran. On ne sait pas très bien ce qui nous attend, il y a donc une légère pointe d’anxiété mais les sourires complices en miroir la font vite tomber. Près de l’entrée, des vestiaires comportant des coffres à codes vous permettent de vous changer et de mettre à l’abri vos effets personnels, car dans le simulateur, les clés, portefeuilles, GSM, etc. sont bannis. Vous assistez quelques minutes à la fin de la séance précédente. De l’extérieur. Avant d’être invités à entrer dans un sas d’accès pressurisé pour rejoindre le cœur de l’airspace skydiving. Un ordre de passage est établi par le moniteur et repris sur écran dans le simulateur. Dedans, le bruit est assourdissant, les bouchons d’oreille sont indispensables. La communication se fait par gestes, pouce levé, check, indications du doigt… Pour que ça se passe au mieux, il faut légèrement écarter les jambes et tendre les bras avant de se pencher doucement dans le tube où une soufflerie régulée par un opérateur reproduit des vents jusqu’à 300 km/h. Giorgio, notre instructeur, nous guide à l’intérieur en nous maintenant par le bras, le torse et les jambes.

C’est parti: tour à tour, nous allons découvrir la sensation de voler, l’un des rêves les plus anciens de l’humanité. Un display de contrôle décompte le temps de chaque session: il est d’une minute chrono par participant, ce qui représente la durée d’un saut en chute libre à une altitude de 4000 mètres. Pendant ce "vol", on apprend à se maintenir en équilibre. Tout est important: la position du corps et de la tête, celle des bras et des jambes. Même les mains. L’exercice sera répété deux fois, la seconde avec un "highfly" si vous l’avez demandé. Votre instructeur vous fait alors monter et descendre à grande vitesse dans le tube, sensations garanties. Un brevet vous est remis à la sortie. Nul doute, c’est à tester au moins une fois dans sa vie!