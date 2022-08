L’engouement est tel que lors de ces deux dernières années de pandémie, quelque 8000 enseignants de toute la Wallonie ont suivi les diverses formations proposées par Edulab."Durant cette période, nous nous sommes adaptés, avec des webinaires et des formations en ligne. D’ordinaire, nous tournons plus autour des 3000 à 5000 enseignants provenant de toute la Wallonie", explique Jonathan Ponsart, technopédagogue et responsable d’Edulab.

Si les formations rencontrent un tel succès, c’est parce qu’elles peuvent être très personnalisées. "Les formations sont très différentes car elles sont adaptées aux objectifs des différents établissements scolaires. Nous formons notamment à l’utilisation des tableaux numériques ou des tablettes. Certaines écoles vont loin, avec des matières comme la robotique ou encore la réalité virtuelle."

Bien que l’apprentissage du numérique soit en augmentation en termes de fréquentation, les formations proposées sont destinées à assurer un contact proche des élèves, qui baignent dans tout ce qui est numérique. "De plus en plus d’enseignants se rendent compte que le numérique est d’actualité et que ce sont des médias connus des enfants. Cela permet également de se repositionner par rapport à un enseignement dit “traditionnel”. C’est en soi une nouvelle manière d’aborder l’enseignement. Pour exemple, l’apprentissage des océans peut être vu différemment. Nous avons changé la manière “traditionnelle” de les apprendre en utilisant des choses connues des enfants, comme Minecraft. Dans ce cas, il faut trouver une échelle adéquate, placer les océans et aussi collaborer avec les autres. Ce genre d’apprentissage parle plus aux enfants car il y a une meilleure visualisation, de fait, puisque ce sont eux qui le construisent."

S’intéresser et se mettre à niveau en vue de plus de numérique répond à une réalité et à un changement qui prendra effet dès cette rentrée scolaire."En septembre 2022 arrive un nouveau référentiel dans lequel des compétences numériques sont à développer avec les enfants dès la 3eprimaire. Avant, cela était laissé au choix des enseignants et des directions mais maintenant, tout cela est planifié dans ce nouveau référentiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles", conclut Jonathan Ponsard.