Le retour de la Grande Escapade à Charleroi

Le pitch? Des énigmes à résoudre et des animations avec des figurants évoquant les personnages du film, à commencer par Marty Mc Fly et le docteur Emmett Brown. Pour l’édition ville-basse, quatre partenaires accueilleront ces stars: le Galeria Inno, qui fête son 125eanniversaire, remontera le temps; la librairie Molière, dont l’horloge en façade est arrêtée (comme dans le film), fera vivre dans ses vitrines quelques accessoires culte; le Quai 10 a programmé une projection gratuite en plein air à 21 h 30 (dans le passage latéral de l’ancienne banque nationale) et enfin, le Novotel mettra son lobby et son rooftop au service de la mise en scène. Vingt-six commerces indépendants délivreront quant à eux un morceau du QR code déverrouillant l’énigme. Départs des équipes pour le jeu de 10h à 15h, durée de 1h30 à 2h, fin de partie à 17h."Comme en 2019 et 2021, nous limitons le nombre d’inscriptions", annoncent les organisateurs Éric Hublart et Didier Colart, de Charlerooms."L’objectif est d’atteindre le seuil de 120 équipes de 4 à 6 participants, soit entre 500 et 600 personnes."Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.lagrandeescapade.be."Vu qu’il s’agit d’un voyage dans le temps où l’on peut modifier des paramètres, nous avons programmé le soleil", ironise Didier Colart. Chaque team pourra gérer son horaire à sa guise, avec ou sans pause. Seul impératif: terminer pour la clôture.

Les inconditionnels seront ravis d’apprendre qu’une authentique DeLorean sera présente sur l’événement, histoire d’aider les participants à se propulser dans le passé et le futur. Pour son rendez-vous du 20 août, la grande escapade a le soutien de l’association de commerçants Shop’in C, de Rive Gauche, de la maison du tourisme via Visit Charleroi et de Charlerooms. Ne tardez pas à vous inscrire, les réservations s’effectuent par ordre chronologique!

Taux de satisfaction élevé

Les organisateurs de la grande escapade ont fait évaluer l’événement l’an dernier par les participants. Et l’accueil a été enthousiaste puisque 52% des répondants ont attribué une note de 9 et 10/10. Ils sont près de 60% à avoir décerné 8 et plus. »Nous avons administré ce sondage de manière anonyme, indique Didier Colart. Sur les 119 équipes inscrites en 2021, 44 ont complété le questionnaire, ce qui représente 180 des 492 joueurs. Parmi eux, tous ont apprécié la qualité de nos figurants: 23% les ont trouvés bons et 77% excellents! »Il semble que la durée de l’escape game ait rencontré les attentes: »La moitié des répondants l’ont estimée parfaite, 39% bien adaptée. Seuls 7% ont indiqué que c’était trop long, et 5% trop court. À propos des énigmes, 70% les ont jugées « normales », 23% faciles et 7% difficiles. La plupart n’avaient jamais participé à un escape game: 7 sur 10! À près de 90%, ils nous ont exprimé la promesse de revenir. Pour les 11 derniers pourcents, ce retour est mis au conditionnel. »

Les droits d’inscription aux éditions de Back to Charleroi du 20 août et du 24 septembre sont fixés à 10 euros par équipe, ils donnent droit à un cadeau d’une valeur deux fois supérieure, à des goodies offerts par Visit Charleroi, au kit de départ et à une carte d’orientation à compléter comprenant le QR code incomplet. Des indices permettront aux participants de déverrouiller la clé, et de découvrir la solution du jeu. Un smartphone est requis par équipe. Inscriptions dès maintenant sur le site www.lagrandeescapade.be.