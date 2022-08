Charleroi: un deal de drogue capté par les caméras de surveillance

Abdelrahim, Billal et Ammar, les trois suspects repérés par les images, ont été interpellés et placés sous mandat d’arrêt à la prison de Jamioulx depuis les faits. Le trio avait admis la vente et la détention des deux matières stupéfiantes, tout en contestant être en association même si les images montraient une certaine complicité entre les trois hommes.

Vendredi, la justice a prononcé la même peine pour les trois prévenus: 15 mois de prison, avec un sursis simple partiel de 5 ans pour ce qui excède un an de prison.