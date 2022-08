Charleroi: le Quartier d'été est prolongé

Mieux, l’ASBL Charleroi centre-ville promet des animations musicales en plus, durant cette période, même si celles-ci doivent encore être déterminées. Tout sera annoncé en temps et heure, sur les pages des réseaux sociaux liées à l’événement. Une seule certitude, d’ores et déjà: une séance supplémentaire de cinéma en plein air sera offerte à la population. le rendez-vous est fixé au mardi 9 août, dès la tombée de la nuit. Petits et grands pourront alors se régaler de la romance et des chansons irrésistibles du remake de A star is born, porté par Bradley Cooper et Lady Gaga.