Selon le parquet, Mouhmed a, entre mai et septembre 2018, volé de nombreux objets en tout genre: des langes pour bébé, des fers à lisser, des friteuses, des chargeurs de téléphone, des volants, des palettes de bonbons, etc. À l’audience, le prévenu avait seulement reconnu trois de ces douze vols pour des langes pour bébé et des friteuses.

Pour les autres méfaits, le parquet avait évoqué le GSM utilisé par le prévenu pour ce "travail" et qui a borné aux endroits où les vols ont été commis ou les dénonciations de ses complices dans le dossier qui confirment bien sa présence sur les autres vols. La défense n’a finalement pas obtenu le sursis plaidé. L’opposition de Mouhmed a été déclarée non fondée.