" Les deux voleurs ont sonné à sa porte en milieu d’après-midi en prétextant demander le chemin pour la rue Albert Ier. La victime a ensuite quitté les lieux une dizaine de minutes pour faire le plein de sa voiture, avant de revenir chez elle et de voir les deux voleurs s’enfuir", précisait le parquet.

Dans la maison, de nombreuses traces de sang et d’ADN, notamment sur une boîte de GSM et sur le manche du tournevis utilisé pour fracturer l’une des fenêtres de la cuisine, ont conduit à Nordine et Houari. " Je n’étais pas bien et pété. Houari m’a dit: ‘‘tu viens avec moi commettre les faits’’", confirmait Nordine, présent face à la justice. Ce dernier, connu pour neuf alias et déjà condamné pour des faits similaires en France, a écopé de 15 mois de prison avec un sursis simple de 5 ans.

Houari, son complice évaporé dans la nature, est condamné à la même peine de prison, mais ferme.