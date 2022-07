Un dealer véhiculé par son client à Charleroi: peine de prison avec sursis

Pour ne pas éveiller les soupçons de la police, Youssef a fait preuve de discrétion (pensait-il, du moins) en sollicitant l’aide de Tahar, son client. En échange de boulettes de cocaïne, ce dernier véhiculait son dealer afin de lui permettre de vendre sa came. La supercherie a été découverte par les policiers carolos… " Un groupe de toxicomanes s’approchait du véhicule. Une des personnes est montée à bord, avant de sortir et d’être suivie par les policiers", confirmait le parquet. Tahar a ainsi été découvert au volant de sa voiture, avec Youssef à ses côtés. De la drogue, de l’argent et un GSM ont été retrouvés dans l’habitacle. Face à la justice et à la clarté du dossier, les deux hommes n’ont pas contesté la moindre prévention: Tahar savait que Youssef allait vendre sa marchandise et a donc (indirectement) participé à la vente. Les deux hommes se trouvaient également en séjour illégal… Vendredi, la justice a décidé de laisser une chance aux deux hommes. Tahar a écopé de 15 mois de prison, mais avec un sursis simple partiel de 5 ans pour ce qui excède la moitié de la peine. Youssef, son dealer, a obtenu le sursis simple total.