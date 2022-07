Bois du Cazier: les cérémonies réaménagées cette année

Les délégations seront dès lors invitées à déposer leurs gerbes de fleurs le vendredi à 17h sur la Grand place de Marcinelle, lors de la cérémonie au pied du monument international du travail, ou le jour anniversaire de la tragédie sur le site du Bois du Cazier.

L’année 2022 marque comme on le sait un triple jubilé: le bicentenaire de l’octroi de la concession minière à Eulalie Demanet de Virelles, héritière de la famille du Cazier; les 20 ans de l’ouverture du domaine au public et les 10 ans de la reconnaissance Unesco. C’est sur trois jours que les commémorations s’étaleront. Après le vendredi 5, rendez-vous le dimanche à 17h sur le site pour une célébration eucharistique suivie des vernissages du parcoursLe Bois du Cazier: de l’abandon à la Résilience et de l’expositionVerso un’umanizzazione responsabile del lavoro.

Le 8 août commencera comme tous les 8 août précédents: à partir 8h10, la cloche Maria Mater Orphanorum rendra hommage à la mémoire de chacune des 262 victimes par des tintements suivis de la lecture à voix haute de leurs noms. Un hommage pluriconvictionnel viendra dans la foulée avant les discours officiels, à 9h30.

Une heure plus tard le monument Aux Victimes installé à l’entrée sera fleuri. Une réception du consul général d’Italie ponctuera la matinée.

Vu le risque de saturation du parking, celui du Cimetière sera mis à la disposition du public. Une navette de bus sera organisée vers le Bois du Cazier, et retour.