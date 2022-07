Plan canicule SDF: à Charleroi, le règle de la débrouille

Si les dispositifs d’urgence mis en place en hiver en faveur des SDF bénéficient d’un financement public, aucun moyen n’est octroyé pour les plans canicule. Pourtant, comme le souligne le président du CPAS de Charleroi Philippe Van Cauwenberghe:"Les poussées de chaleur et l’exposition à un rayonnement solaire intense peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé des personnes les plus fragiles. Dont celles vivant en rue." Dans la première ville de Wallonie, c’est le Relais social qui coordonne les moyens d’action. Pour le réseau qui mobilise une dizaine de structures publiques et privées, le CPAS est un partenaire de première ligne. Au-delà de l’accueil des précaires, ces structures proposent un accès aux points d’eau pour permettre aux usagers de s’hydrater, se rafraîchir le corps, prendre une douche ou effectuer une lessive."La plupart de ces opérateurs disposent de crèmes solaires, casquettes et gourdes", explique Laurent Ciaccia, coordinateur adjoint du Relais Social.