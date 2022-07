Charleroi: un appel à projets citoyens doté de 10.000€ pour une ville plus propre

Le jury de sélection comptera des membres de la Commission propreté publique du Conseil communal, l’échevin de tutelle ainsi que le directeur du service communal de la Propreté publique.

Tous les documents à remplir pour soumettre un projet sont disponibles en ligne, via le site Internet www.charleroi.be. Les dossiers doivent être rentrés avant ce 22 octobre 2022. La liste des lauréats sera établie dans le courant de ce mois de novembre 2022. Les lauréats auront alors un calendrier à respecter, selon leur catégorie: les projets devront entièrement être concrétisés entre le premier décembre 2022 et le 30 juin 2023 pour les associations, ASBL, clubs sportifs et mouvements de jeunesse; le délai est établi du premier janvier au 30 juin 2023 pour les établissements scolaires.

L’échevin de la Propreté, Mahmut Dogru, se réjouit de cette nouvelle session:"La propreté publique est un défi que nous ne pouvons relever que si tout un chacun accepte de contribuer à l’effort collectif. La Ville doit donc aussi soutenir les initiatives citoyennes en la matière. J’attache une attention particulière aux écoles, aux mouvements de jeunesse et aux clubs sportifs car ils permettent de toucher les plus jeunes et d’inculquer les bons réflexes à ces adultes en devenir".