Charleroi: les trésors touristiques de l'intra-ring

Si les expériences touristiques ne manquent pas, celles que vous y vivrez dépendront largement de la météo. Par beau temps, on vous donne rendez-vous à 10h30 devant la gare du sud pour une chasse au trésor. Une chasse qui porte bien son nom: tentez l’inattendu! Pour y jouer, il faut télécharger gratuitement l’application correspondante sur la plateforme Totemus: le jeu permet de partir à la découverte des aspects les moins connus de l’histoire de la cité carolo. La Ville-Basse et son impressionnante transformation urbanistique, la Ville-Haute et ses lieux emblématiques, la BD, le street-art, les chefs-d’œuvre architecturaux anciens et nouveaux… Comptez plus ou moins 90 minutes pour résoudre les énigmes.

Pour le repas de midi, on vous laisse le choix: l’hôtel Ibis propose des lunch packets à commander la veille avec demi-baguette garnie, viennoiserie, fruit et boisson. Vous pouvez aussi essayer les pizzas turques du Pain du Soleil dans la rue de la Régence à la ville-haute, elles sont garnies de viande hachée cuite et de crudités, à déguster sur place ou en rue. Avant de quitter la table, ne vous privez pas de goûter aux pâtisseries orientales présentées en mignardises. Profitez de votre présence dans le quartier pour aller admirer les sgraffites qui ornent la façade de la maison dorée, demeure patricienne de style art nouveau située au coin de la rue Tumelaire et du boulevard De Fontaine face au lycée Vauban. Cette bâtisse qui héberge la maison de la presse de Charleroi rouvre ses portes fin août.

En centre-ville, différents parcours à thèmes s’offrent à vous: nous avons fait le choix de vous en présenter quatre: le premier, c’est celui du street-art, un circuit en 19 étapes reprises sur une carte disponible à la demande à la maison du Tourisme, sur la place Charles II. Fresques murales, sculptures et mobilier urbains, cabines électriques customisées, murs d’expression libre: découvrez tous ces points d’intérêt au travers d’un texte de présentation. Pour en savoir davantage sur les œuvres et leurs artistes, il vous suffit de scanner le QR code à l’aide de votre smartphone: vous accéderez alors aux pages Instagram et aux vidéos des auteurs de ces créations, parfois de renommée internationale.

Art nouveau et art déco

Pour ne vous faire rien rater des perles et des joyaux architecturaux du cœur de Charleroi, la Maison du Tourisme a élaboré un itinéraire art nouveau et un autre art déco: une promenade historique aide à mieux comprendre la conception de la ville (comptez deux heures pour un parcours d’environ 5 km), ou alors explorez le patrimoine art déco et moderniste de l’intra-ring (même durée pour près de 4 km). Il y a encore le circuit art nouveau un peu plus court mais tout aussi riche, avec une trentaine de points d’intérêt à saisir au fil d’une observation attentive… Comptez le même temps pour la moitié de la distance, 2 km.

Variante: si vous aimez les expériences décalées, on vous invite à embarquer dans le métro pour une balade aérienne vers Marchienne-au-Pont, avec retour à pied par le chemin de halage. Ce trajet vous plonge dans un décor industriel grandeur nature sublimé par l’univers du street art. Des paysages d’usines dignes des tableaux de Pierre Paulus vous attendent, à côté des œuvres éphémères d’artistes contemporains. Tout cela est gratuit.

Par mauvais temps, repliez-vous sur les escape rooms du centre-ville. Il faudra alors revoir votre budget légèrement à la hausse pour vivre une aventure en famille mais on vous les conseille. Informez-vous et réservez auprès de Charlerooms soit par téléphone au 071/96 25 34 ou sur la plateforme www.charlerooms.com ou auprès de Ludo Trotter au 071 50 07 71.

Pour emporter avec vous des souvenirs ou déguster des produits locaux, vous avez l’embarras du choix. Il y a la boutique de la Manufacture Urbaine à la ville-basse (profitez-en pour y boire un verre) où vous pouvez acheter les différentes bières de la marque, celle de la Maison du Tourisme à la ville-haute, véritable vitrine de l’artisanat en circuit court (bières, cafés, thés, miels, gadgets, cartes postales sont en vente) et enfin la chocolaterie-confiserie Pilloy à la rue Neuve, où vous vous régalerez de douceurs. Pour les fringues made in Charleroi, il y a enfin le magasin T-shirt mania dans le piétonnier de la rue de Dampremy. Difficile d’en sortir sans coup de cœur!

Infos: www.cm-tourisme.be/fr ou par téléphone au 071 86 14 14.