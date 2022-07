IntituléeAdagio per un Nuovo Millennio, cette pièce va donc reposer sur une vingtaine de citoyennes et citoyens sans plus autre expérience de la danse. Le centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles l’affirme:"Aucune aptitude, âge ou compétence spécifiques ne sont demandés pour prendre part à cette expérience, seulement l’envie de participer à un projet artistique en groupe". Il faudra cependant, et évidemment, être en mesure de consacrer le temps libre nécessaire à la préparation de ce spectacle. Deux séances d’informations, sous forme d’ateliers-rencontres avec les créateurs, auront lieu ces 25 et 26 août, de 14 heures à 17 heures, aux Écuries de Charleroi danse, boulevard Mayence.

Toutes les personnes motivées par ce projet peuvent, et doivent, s’inscrire pour cette première prise de contact, via l’adresse de courriel communication@charleroi-danse.be.