Un Cluedo sur scène, à Charleroi

" Deux comédiens jouent quatre personnages chacun. Cette idée de murder party m’a été inspirée par la lecture d’un livre où il était question d’enquête participative. Le projet a été écrit il y a 8-9 ans et joué, une première fois, dans le cadre d’un festival à Bruxelles. Il a évolué depuis. J’écris des spectacles de différents styles", explique Christophe Maison.

Scène ouverte au Poche

L’auteur résume Quinte Flush par la rencontre entre Cluedo et Boris Vian. Pour en connaître les tenants et aboutissants, il suffit de pousser la porte de la Ruche Théâtre Royal, ce soir, à 20 heures. " Tout le dossier est mélangé et il faut dépatouiller l’affaire. On pousse le 4emur et le public, à la fin du spectacle, doit deviner qui est le tueur en série sur base d’indices et des pancartes sur lesquelles sont dessinés les portraits des suspects. Cela implique une écoute active », ajoute l’auteur. À ses côtés, des comédiens Carolos et Bruxellois: Yann Lejeune, Youri Lejeune, Florine Legrain et Sarah Triquet. »Quasi tous ont un bagage en plus du théâtre, que ce soit dans la musique, le chant ou le cirque. Ce qui nous amène parfois à créer des mélanges de genre étonnants », dit Christophe Maison. Malgré quelques scènes un peu plus violentes, le spectacle reste accessible au public d’enfants. La C Compagnie, qui évolue aujourd’hui sur de nouvelles bases, proposera également une scène ouverte au Théâtre Poche le 12 août à 20h. Informations et réservations au 0471 418226.

Humour et musique en ouverture

Le premier rendez-vous du festival "Été Divert’" s’est donné à la Ruche, théâtre royal, où le public a pu profiter, pour un prix très démocratique, d’une soirée placée sous le signe de l’humour et de la musique. C’est Florence Mendez qui a inauguré cette soirée avec son spectacleDélicate, un titre à prendre bien évidemment au second degré comme certaines de ses réparties souvent corrosives. L’artiste était appuyée en première partie par Pierre-Emmanuel, alias PE, qui s’est fait connaître sur les réseaux sociaux notamment par ses détournements de l’actualité liée à la crise du coronavirus. Un virus qui ne semble, quant à lui, pas sorti de l’actualité et qui a quelque peu incommodé Florence Mendez tout au long de son spectacle. Prise d’une quinte de toux, elle a rappelé PE à la rescousse le temps de récupérer des forces en coulisses pour mieux repartir ensuite dans un festival de chutes acides mais très drôles. Le harcèlement scolaire, la maladie mentale, la maternité et d’autres expériences personnelles qu’elle aborde au second degré ont parfois dérangé mais souvent amusé.

Nouvelle vision

Après le spectacle, le public s’est dirigé dans l’autre salle où se tenait un concert duo d’Aurélien Belle, toute une époque de chansons françaises revisitées. Jusqu’au 20 août, la programmation du festival se décline dans trois lieux culturels Carolos: Le Théâtre Poche, le Marignan et la Ruche Théâtre. Une édition rehaussée par l’engagement de Lola Destercq, comédienne Carolo, qui y apporte sa vision et sa fraîcheur. " Il est question aussi de proposer un trait d’union entre le secteur culturel et associatif, de faire des liens entre les spectacles et les rendez-vous ludiques, de proposer un réel appui aux artistes et structures artistiques", note-t-elle.