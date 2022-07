Tourisme à Charleroi: à l'ouest, plusieurs châteaux

Au pied et au sommet de la chaîne des terrils

De retour, prenez la direction de Marchienne-au-Pont, à la rue du Chemin de fer, n°29. Un tronçon de pré-Ravel permet de vous échauffer avant d’être propulsé sur une enfilade de quatre terrils où vous bénéficierez d’un panorama hors norme sur les infrastructures sidérurgiques. Seule l’ascension du terril Saint-Théodore se révèle plus exigeante, mais elle ne vous résistera pas si vous la franchissez par petits paliers. Cet itinéraire entre fer et eau convient parfaitement aux familles. Les photographes profiteront de la lumière de l’après-midi. Vous pouvez opter pour un plus petit circuit, celui du Saint-Charles. Très aisé dans l’ensemble, l’itinéraire grimpe en douceur vers le plateau intermédiaire du terril où vous découvrirez le spectacle d’un ancien bassin de décantation aujourd’hui peuplé de roseaux. Le sentier monte alors en pente douce vers le sommet d’où vous aurez une vue fantastique sur la chaîne des terrils et les usines sidérurgiques de Marchienne-au-Pont et Marcinelle. Le circuit s’achève par une agréable boucle autour du bassin de décantation où se dévoilent des points de vue différents sur les environs.

Deux alternatives s’offrent à vous: une visite du château de Trazegnies, siège d’une seigneurie puissante et le berceau d’une des plus illustres familles d’Europe. Subsistent aujourd’hui du manoir primitif les caves romanes, témoignage rare du XIe siècle. L’ensemble du château a été reconstruit à la fin du XVIe siècle, après avoir été saccagé et incendié en 1554. Au cours de cette rénovation, Charles II, marquis de Trazegnies, fit ériger le magnifique corps de logis, joyau du château actuel et exemple presque unique en Belgique de l’architecture de style Louis XIII. Le château est classé comme monument historique depuis 1950. Dans le parc entièrement réaménagé, le platane tricentenaire (planté en 1735) a une circonférence de 4,6 mètres pour une envergure de 44 mètres. Il est considéré comme le plus beau spécimen de l’espèce en Belgique. Les visites du château s’organisent les dimanches et jours fériés de mai à fin septembre (Infos au 0474/64 52 73). Profitez de votre passage pour faire une halte à la boutique de terroir. Des produits locaux y sont en vente à côté des livres, objets et souvenirs liés à l’histoire des lieux.

Une ultime exploration des terrils peut venir compléter cette journée entre patrimoine industriel et patrimoine médiéval. Et de quel terril il s’agit, le seigneur d’entre tous, celui du Martinet, à Roux, majestueux et au cœur d’une histoire économique et sociale mouvementée. Il vient de faire l’objet d’une signalisation et d’un plan détaillé, disponible gratuitement à la Maison du Tourisme. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site Internet de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi.

Infos: https ://www.cm-tourisme.be/fr ou par téléphone au 071/86 14 14.