Charleroi: les caméras repèrent un deal de rue

Abdelrahim, Billal et Ammar sont les trois suspects repérés par les images. Interpellés, ces derniers sont emprisonnés à la prison de Jamioulx depuis les faits. Le trio reconnaît la vente et la détention des deux matières stupéfiantes, mais nie former une association même si les images montrent une certaine complicité entre les trois hommes. Ils expliquent, à la justice, avoir vendu pour tenter de survivre dans la rue.

Comme de coutume dans ce type de dossier, une peine de 18 mois de prison a été requise par le parquet. Pour les trois prévenus, la même mesure de faveur a été sollicitée par les avocates à la défense: un sursis simple.

Jugement ce vendredi.