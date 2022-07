Né le 12 août 1964 (58 ans dans deux semaines), Philippe Sonnet a longtemps travaillé dans des cabinets. Le plus récent, c'est celui de la députée provinciale Fabienne Devillers. Il a aussi été échevin de la Propreté et de l'Environnement à Charleroi entre 2006 et 2009, après un passage à la Cour des Comptes et la vice-présidence du conseil provincial du Hainaut.

Mais c'est aussi son rôle dans les Affaires de Charleroi qui lui a valu d'être connu. Travaillant pour Olivier Chastel à l'époque, il a été de ceux qui ont révélé des documents compromettants, débouchant sur les procès qu'on sait. Lui-même a plusieurs fois été accusé, et poursuivi en justice d'ailleurs, suite à l'éclatement des affaires. En 2009, il a finalement été blanchi des accusations de fraude fiscale qui le touchaient.

Il laisse 4 enfants derrière lui. Sur les réseaux sociaux ce mercredi, de nombreuses personnalités politiques locales, du MR au PS, en passant par Ecolo, lui ont rendu hommage.

La rédaction présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.