Pays de Charleroi: faire des cours d'eau un atout

Même si Charleroi ne s’avance pas comme la future Venise wallonne, on reconnaît volontiers aux échevinats de la Mobilité de Xavier Desgain et du Tourisme de Thomas Parmentier qu’il faut davantage se tourner vers une utilisation plus raisonnée de la Sambre et du canal.

En termes de mobilité, l’échevin Écolo prône une plus ample utilisation et une plus grande intégration des cours d’eau dans les réflexions concernant la mobilité tant des marchandises que des personnes. "En matière de transport de marchandises, nous pouvons mettre en avant la démolition d’une partie des quais de Sambre. L’évacuation des gravats s’est faite par péniche. Cela a évité un charroi de plusieurs dizaines de camions. Charleroi doit aussi s’intégrer dans le plan plus large de mobilité concernant les communes de Charleroi Métropole traversées par un cours d’eau comme Lobbes, Sambreville, Pont-à-Celles ou encore Erquelinnes," explique Xavier Desgain.

Plus localement, une réflexion se fait autour du Master Plan de la Porte Ouest. "Même si rien n’est encore fait, le but est de rendre la Sambre et le canal plus visibles et qu’ils soient non seulement un élément de paysage véritablement intégré dans tout l’aménagement de la zone mais également une option économique."

Quant à la mise sur pied d’une ligne semblable au citybus qu’on pourrait appeler dans ce cas la "ligne Carol’eau", rien ne fait barrage à une réflexion sur le transport de personnes. Cela pourrait être plus qu’un doux rêve de relier Marchienne à Couillet via les voies d’eau.

Avec la mobilité d’un côté c’est le tourisme qui est prêt à envisager de nouvelles pistes. Le trop grand nombre d’écluses ne permettrait pas de relier en peu de temps plusieurs points de Charleroi Metropole mais la Sambre et le canal possède de nombreux atouts. "Quand il aura tous les travaux sur la Porte Ouest tant pour le nouveau stade que pour tout ce qui est lié au site du HF4, le point d’eau va jouer un rôle important. Il est clair qu’il faudra développer l’aspect touristique. S’y intéresser maintenant est un peu compliqué. La halte nautique à Charleroi va aussi amener un tourisme fluvial," se réjouit Thomas Parmentier.

L’échevin reconnaît que si le tourisme n’est pas développé c’est par manque de structures pouvant accueillir des activités nautiques. "En termes de tourisme, nous devons utiliser les outils qui sont mis à notre disposition, dès que tout cela mis en place c’est une évidence que nous serons un partenaire privilégié pour mettre tout cela en place. Nous avons déjà eu de nombreux contacts avec le port autonome pour leur signifier notre intérêt de développer et soutenir des activités comme les visites en padel du côté de Marchienne."