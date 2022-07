Nos bons plans pour du tourisme familial et abordable à Charleroi Métropole

La première conduit à Mont-sur-Marchienne. Rendez-vous à 10h30 au musée de la Photo (sauf le jour de fermeture, le lundi).Bienvenue dans le plus important musée du genre en Europe, avec une collection de plus de 3 millions de négatifs. L’entrée varie de 8 € en prix plein à 4 € par adulte (réduction pour les enfants, gratuit pour les moins de 12 ans).Elle donne accès aux expos temporaires et aux collections permanentes. Jusqu’au 18 septembre, l’exposition En dilettante plonge les visiteurs dans l’univers de la photographie amateur en faisant la part belle aux clichés de famille et aux petites histoires qu’elle raconte. Dans la salle 2 du musée, l’artiste belge Karin Borghouts donne à voir ses clichés des impasses de Paris réalisés entre 2011 et 2021. Trois expositions complètent ce diptyque: Wuhan radiography , de Simon Vansteenwinckel, qui, au départ de Google Street View, immerge les spectateurs dans sa vision introspective de la cité à l’origine l’épidémie de Covid-19. Enfin, deux artistes sont mises à l’honneur: Clyde Lepage et Rebecca Jane Arthur. On vous a prévu 2 heures pour découvrir tout ça.

Lors de votre passage au musée, profitez de la cafétéria dont les fenêtres et la terrasse extérieure s’ouvrent sur le magnifique parc. Pour moins de 30 €, vous pouvez vous y restaurer à quatre (salades, sandwiches, spaghettis) avant de partir à pied à la découverte du "lac bleu" et de la réserve du Brun Chêne, au fond de la rue Pont-à-Nôle. Comptez 1 heure 30 de marche pour ce circuit dépaysant à souhait.Vous pouvez le prolonger en rejoignant le sentier de promenade qui borde l’Eau d’Heure jusqu’à Montigny. Au retour, on embarque dans la voiture pour finir la journée à Gerpinnes par une halte gourmande à la ferme du Raz Buzée, route des Flaches n° 42. C’est ouvert tous les après-midi du mardi au samedi. Ce producteur local propose des fromages frais et affinés à partir de lait de vache, dont le Rigodon à pâte mi-dure élaboré avec la bière artisanale Cuvée Gerpinnoise. Tomme, saint-Paulin, brie, glaces et yaourts variés sont en vente à la boutique.

Si vous avez le temps, téléchargez gratuitement l’appli Totemus à mi-chemin entre le géocaching et le jeu de piste. Il n’y a pas de moyen plus ludique de partir à la découverte du patrimoine gerpinnois. Vous voilà sur les traces de Marie Linô la sorcière. Comptez 1 heure 45 pour ce jeu, au départ de la place des Combattants. Comme il est l’heure de goûter, on vous convie à une halte au tea-room Brunardi (rue du Bultia 17) pour bien terminer la journée.

Le choix du Bois du Cazier

Variante: vous pouvez opter pour une journée au Bois du Cazier, avec accès à un des deux escape games temporaires de l’attraction classée Unesco (les mercredis et jeudis après-midi à partir de 13h, sur réservation préalable par courriel: e scapegame@leboisducazier.be ). L’entrée de 40 € par famille comprend l’ensemble des activités et visites du site avec audioguide ainsi que la participation de la famille à un escape game. Temporaire. Le premier emmène le groupe dans un décor reconstitué de bouveau (galerie de mine), le second les plonge dans les réalités de la gestion des charbonnages à leur apogée industrielle. Comptez 45 minutes.

Ensuite, après vous être rafraîchi à la cafétéria ou en terrasse.Essayez la Caz’ielle, une bière créée par des femmes, partez à la découverte du vaste domaine boisé de 25 hectares. Une appli téléchargeable gratuitement à l’accueil vous ouvre la route d’un circuit découverte de 3 km, adapté aux enfants dès 6 ans. Pour tout savoir sur la constitution et la deuxième vie des terrils et sur leur flore spécifique constituée de bouleaux, de tilleuls, de chênes, de charmes, d’érables, de frênes de ce poumon vert au sud de Charleroi. Avant de partir, attardez-vous à la boutique qui offre une belle sélection de livres, jeux et souvenirs. Vous pouvez ensuite mettre le cap sur Gerpinnes pour remplir votre panier de produits fermiers (liste des producteurs sur le site de la Maison du tourisme) et faire une pause gourmande chez Brunardi. S’il vous reste du temps, testez l’appli gratuite Totemus locale.

www.cm-tourisme.be/fr ou 071 861414