Charleroi: des projets pour mieux manger à l’école

489 bénéficiaires

À l’initiative de la ministre Christie Morreale (PS) en charge de la Santé, le gouvernement wallon a lancé en mai 2021 des expériences visant à fournir gratuitement des collations équilibrées et durables dans 23 écoles pilotes, dont quatre du réseau communal carolo. Ce sont celles de Marchienne Docherie, Marchienne Hachez, Dampremy Camp et Dampremy Marsaude. Elles reçoivent deux fois par semaine de la soupe qui est offerte aux enfants. Les potages sont commandés auprès de l’entreprise de formation par le travail Le Germoir à Monceau Fontaines, dans le respect d’un cahier de charges qui impose l’utilisation de légumes locaux de saison. La soupe arrive froide, elle est réchauffée sur place. La Wallonie et la ville ont cofinancé l’acquisition du matériel (frigos, lave-vaisselle, thermos, casseroles, taques de cuisson, etc.).

Au total, 489 enfants ont bénéficié de cette action l’an dernier. Une action qui doit s’achever en décembre prochain mais que les équipes éducatives espèrent voir se poursuivre en 2023.

14 écoles engagées

Pour promouvoir l’alimentation équilibrée et durable à l’école, un appel à projet ciblant l’enseignement fondamental avait été lancé en septembre 2021 par la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quatorze établissements du réseau de Charleroi ont été retenus. Dans ce cadre, des financements leur ont et vont leur permettre de financer des projets à hauteur de 46000 €. Onze écoles ont fait le choix d’installer une fontaine à eau pour leurs élèves. Objectif: limiter la consommation de sodas et réduire les déchets d’emballage. "Ce programme donne du sens à la distribution de gourdes par l’intercommunale de collecte et de destruction des immondices Tibi", note la première échevine. Un budget de 2500 € a été octroyé à chaque lauréat, il s’agit des écoles du Nord à Charleroi, de Gilly Sart Allet et Gilly Corvées, de Jumet Hamendes, de Lodelinsart Gros-Fayt, de Couillet Vaisière, de Marchienne Spignat, de la cité Parc et du Centre à Marcinelle, de Roux Bassée et de la Solidarité à Montigines-sur-Sambre. "Dans l’ensemble de nos implantations, nous menons par ailleurs une action éducative avec la tutelle sanitaire" , poursuit-elle. Une opération de sensibilisation des parents à l’alimentation saine vient compléter ce dispositif. À l’école du Roton à Charleroi, la volonté est de mettre en place un modèle de cantine durable.

Pour ce projet, l’équipe éducative a reçu une enveloppe de 7500 € qui lui permettra de se faire accompagner par l’ASBL Biowallonie. Dans le district nord, les implantations de Gosselies Mimosas et du Tri Charli à Jumet recevront enfin une aide individuelle de 5500 € pour soutenir l’intégration d’une réflexion globale dans les cours sur l’alimentation saine. Cela se fera avec l’appui du centre permanent d’éducation à la Conservation de la Nature, le CRIE de Mariemont. L’ASBL sera à la manœuvre pour épauler les enseignants dans la préparation de leurs leçons.