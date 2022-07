Un plan touristique illustré de Charleroi

Comme l’ont annoncé en primeur le président de la MT Thomas Parmentier et sa directrice Valérie Demanet, une affiche a été éditée en série limitée au format A2 (40 x 60 cm). Présenté dans un encadrement, ce poster est en vente au prix de 20 euros. Un dépliant gratuit est aussi à la disposition du public: au recto, il reprend la carte et les symboles phares du territoire, c’est-à-dire la ferme des Castors et le cimetière militaire d’Aiseau-Presles, les monuments et curiosités de Charleroi (terrils, beffroi, tour de l’hôtel de police, street art, etc.), l’univers de Magritte et les potiers à Châtelet, le château de Trazegnies, la tour du Roton et le château de Farciennes, Napoléon, la Cavalcade et les vergers de Fleurus, les marches de l’Entre-Sambre et Meuse et la cuvée gerpinnoise à Gerpinnes, le golf des Bons Villers et le réseau cyclable des points nœuds et enfin, Django Reinhardt et les voies romaines de Pont-à-Celles…

"Le graphisme et l’ensemble des dessins ont été réalisés en interne" , selon Thomas Parmentier. Au verso, une présentation quadrilingue (français, néerlandais, anglais, allemand) des villes et communes partenaires met à l’honneur l’offre d’attractions, activités et produits locaux du territoire. "La volonté est de montrer que le pays de Charleroi ne se résume pas à sa capitale. Il est possible d’y visiter des musées, de partir à la découverte de sa biodiversité et de ses paysages à pied ou à vélo, d’y explorer des lieux inattendus, d’y vivre des expériences que l’on soit en couple, entre amis ou en famille avec de jeunes enfants. C’est un nouvel outil de promotion pour notre région!"

C’est à l’Airspace Indoor Skydiving que la MT a dévoilé la carte lors d’un afterwork qui a rassemblé une quarantaine de participants. « À l’heure actuelle, nous comptons plus de 150 membres » , précise Valérie Demanet. Il s’agit d’hôteliers, propriétaires de gîtes ou de chambres d’hôte, exploitants de camping, organisateurs d’événements, opérateurs culturels et de loisirs, producteurs locaux…

Une infrastructure pour apprendre à voler

Le networking, c’est bon pour le développement de l’offre touristique. En favorisant la mise en relation de ses membres dans différents secteurs (horeca, hébergement, culture, loisirs, produits locaux), la maison du tourisme de Charleroi entend encourager les collaborations: combiner, par exemple, une balade découverte avec une expérience dans un escape game ou une initiation à un sport, la visite d’une attraction et la découverte d’une bière ou d’un fromage, etc. « Nous avons pour cela décidé d’organiser des rencontres chez nos opérateurs , explique la directrice Valérie Demanet. L’un d’eux nous propose d’accueillir un de nos événements: petits déj, journées découverte et plus récemment afterworks, qui permettent des échanges » .

Inauguré en 2014, l’airspace indoor skydiving héberge un simulateur de vol et une infrastructure de réception, de 10 à 250 participants. Situé sur l’aéropôle à proximité immédiate de BSCA, "Il voit passer en moyenne quelque 30000 personnes par an" , explique Dylan Poty, responsable commercial de la structure, qui précise: "Il s’agit soit de parachutistes qui viennent ici pour des entraînements (y compris de l’étranger) soit de professionnels à l’occasion de compétitions et enfin d’amateurs de différents niveaux, pour s’initier au vol en chute libre ou se perfectionner."

L’airspace dispose d’une équipe d’instructeurs et met à disposition les équipements complets (casques, lunettes, combinaisons): un team building avec conférence et matinée de travail peut ainsi être combiné à une session découverte. "Par beau temps, l’espace extérieur peut accueillir des stands, un chapiteau et un barbecue d’une capacité jusqu’à 250 participants. Pendant le covid, nous avons souffert des périodes de confinement et de la mise à l’arrêt du secteur du transport aérien. Mais nous retrouvons progressivement notre jauge" , indique Eddy Vande Vonder, cofondateur de l’attraction.

C’est donc là qu’a été dévoilée, en primeur, cette nouvelle carte touristique, dont les illustrations réussissent le double exploit d’être lisibles et informatives mais aussi très esthétiques.