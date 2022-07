Un banc installé par les riverains... vandalisé et incendié à Châtelet!

Mais début de semaine, c'est la douche froide: "Triste constatation hier (mardi 19 juillet NdlR)... L'un des bancs installé à Chapeveyer et financé dans le cadre des budgets participatifs afin d'améliorer l'environnement et la vie des citoyens a été vandalisé et incendié..", écrit la Ville sur ses réseaux sociaux. "Nous sommes tristes de constater que les efforts et les investissements de la Ville finissent en cendres."

À Châtelet, l'exemple de ce banc public résonne avec des dégradations à Charleroi, où par exemple les fontaines d’eau ont fini par disparaître parce que des idiots les détruisaient. "This is why we can't have nice things" (c'est pour ça qu'on ne peut jamais rien avoir de bien), comme disait l'humoriste Paula Poundstone.