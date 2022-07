Jumet: un Tour de la Madeleine avec son général en filigrane

"Selon les dernières informations , explique-t-on dans les instances de La Madeleine, il apparaît que le général ne pourra pas prendre part au Tour dans la traditionnelle calèche de l’État-Major. Vraisemblablement, il suivra l’itinéraire en voiture et sera présent à tous les endroits clés de la marche. Si, par malheur, il ne pouvait pas prendre part du tout, il serait, comme le prévoit la tradition, suppléé par son colonel-commandant en chef" . C’est évidemment ce dimanche 24 juillet, le plus proche du 22 juillet, jour de la Sainte Marie-Madeleine, que les marcheurs, tant Mad’léneus costumés que pèlerins civils, sauront de quoi il en retourne exactement.

Et il sera alors temps de laisser place à l’autre grand moment du folklore jumétois: la remise des médailles d’ancienneté, qui aura lieu ce lundi 25 juillet. Comme dans la plupart des marches folkloriques de l’Entre-Sambre et Meuse, certains complètent leur premier tour alors qu’ils ne marchent pas encore par eux-mêmes. Le folklore est, plus que jamais, chevillé au corps de ceux qui le vivent et le font vivre. "Avec la pandémie, il n’y a pas eu de remise de médailles en 2020 et la cérémonie de l’année dernière a eu lieu, de manière tronquée, au parc Bivort. Cette édition 2022 va donc démarrer vers 13 heures, sur la place Francq, pour se terminer probablement au-delà de 22 heures" , reconnaît-on, au sein du Comité des Fêtes. Seront notamment remises quatre médailles de 50 années de Madeleine et deux médailles de 60 années de fidélité sans faille au folklore de Jumet-Heigne.