La cohabitation ne se passant pas bien, ils ont décidé de recontacter les anciens propriétaires afin de leur restituer. Ceux-ci ont refusé catégoriquement.

Avec regret, les responsables du refuge pour animaux ont refusé l’entrée du chien car plus aucune place n’était disponible.

"Nous contactons alors le propriétaire repris sur la puce en expliquant qu’il est interdit de donner sur les réseaux sociaux et qu’il est toujours légalement propriétaire. Àla suite de notre appel et d’un contact avec les personnes qui avaient adopté le chien, l’ancien propriétaire décide d’aller le reprendre mais dans l’après-midi quel ne fut pas notre étonnement, lorsqu’une personne nous a amené un chien trouvé en rue qui n’était autre que le Shiba du matin. Quelle honte et surtout quelle tristesse pour cet animal qui est premièrement donné sur internet et ensuite lâché en rue au risque d’être renversé par un véhicule," communique la SPA.

Deux jours plus tard, la SPA contactait la police pour lui remettre le dossier. Gageons que le permis d’adoption évitera des cas similaires.