Charleroi: la rue Tumelaire en chantier, la circulation perturbée dans le quartier

C’est peu dire que le revêtement routier est en mauvais état, dans le tronçon de la rue Tumelaire qui longe le palais de justice, entre l’avenue Général Michel et le boulevard Alfred De Fontaine. "C’est un point noir dans le réseau routier du centre-ville , reconnaît l’échevin des Travaux, Éric Goffart. La chaussée y est constituée de différentes couches de tarmac qui recouvrent la rue historique, en pavé. L’état de dégradation avancé du revêtement actuel nécessité une rénovation en profondeur" . Ce tronçon n’est long que de 165 mètres mais il constitue également un lieu de connexion important dans l’intra-ring. Afin de minimiser l’impact des travaux, le chantier se déroulera en trois phases: d’abord de l’avenue Général Michel jusqu’à l’entrée du parking du Palais de Justice; puis, toute la partie au niveau dudit parking; enfin, de l’entrée du parking jusqu’au boulevard De Fontaine. Des déviations seront évidemment mises en place, dans les deux sens, soit via la rue Willy Ernst et le boulevard Audent pour récupérer le boulevard De Fontaine, soit via le boulevard Janson pour revenir sur l’avenue Général Michel.