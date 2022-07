Charleroi: des solutions aux étages inoccupés des commerces

Trois nouveautés

Jusqu’à présent, le Fonds du logement de Wallonie (FLW) donne aux propriétaires de bâtiments vétustes la possibilité financière de les rénover en les confiant ensuite à une AIS (agence immobilière sociale) qui les met alors à disposition d’un public précarisé. Un coup de pouce au logement social déficitaire, en quelque sorte. Mais le FLW fait mieux: il étend son système, qui a fait ses preuves, au phénomène d’abandon des étages des rez commerciaux qui touche toutes les villes wallonnes.

"Ces espaces laissés vides qui peuvent faire de parfaits logements, souvent en cœur de ville, s’expliquent par deux facteurs principaux , explique Muriel Lescure, chargée de communication. D’une part, nombre de propriétaires laissent inoccupés les étages de rez commerciaux (où des travaux conséquents sont souvent à effectuer), ce qui précipite leur dégradation. D’autre part, il n’y a pas d’accès privatif aux étages, ce qui est coûteux à aménager."

Aussi le FLW a-t-il imaginé trois nouveautés pour inciter les propriétaires à se lancer dans une rénovation: "Il y a une aide spécifique pour créer des accès privés. De plus, ce genre d’aide n’est plus réservé au privé, mais aussi aux personnes morales comme les CPAS, les communes, les régies communales autonomes. Enfin la gestion n’est plus réservée aux AIS, mais également aux communes, CPAS et associations de promotion du logement."

508000 € d’aides

Huit chantiers sont en cours en Wallonie, dont un à Marchienne-au-Pont, aux n° 31,32 et 33 de la route de Mons. Le bien est la propriété de Aerikou Stavros, architecte à Meerbeke (Ninove), très satisfait de l’aide wallonne. "J’ai déjà recouru au FLW en 2014. C’est une bonne manière de rénover les villes à se rénover en Wallonie" , explique-t-il en substance. Car, estime-t-il, la vétusté en Wallonie, combinée aux loyers plus bas qu’en Flandre ou à Bruxelles, ne permet guère de rentabilité s’il faut tout rénover. "Sans le FLW, je n’aurais pu rénover complètement, dit-il. C’est un bon deal: pour le propriétaire, le locataire puisque le but est social, et aussi pour l’amélioration du bâti."

La rénovation du bâtiment de l’architecte brabançon coûtera près de 570000 €. De quoi créer 5 logements (deux de deux chambres et trois de trois chambres). Quatre logements seront desservis par un hall commun, et le cinquième par un accès indépendant. Pour cela, il recevra plus de 508000 € d’aides: 271000 €de subvention et 237000 € de prêt à 0%. Plus de 150000 € sont alloués à des travaux d’économie d’énergie et 15760 € pour les accès privatifs, sur une enveloppe maximale de 30200 €. Bref, l’apport personnel s’élèvera à 60000 €.

Sept autres dossiers du même type sont en cours d’examen pour la Wallonie au FLW. L’un d’eux est carolo: rentré à l’initiative de l’AIS Sambre Logement, il concerne un commerce situé au n° 40 de l’avenue de la Gare, à Fleurus, où trois logements (1, 2 et 3 chambres) pourraient être créés.