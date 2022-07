Sur les trois scènes, Jason était seulement en aveu pour l’une d’entre elles qui a eu lieu le 15 août dernier. " On s’est disputé et à mon avis, je l’ai bousculée et giflée. Mais je ne sais plus dire, c’est comme si j’avais un trou noir ", racontait le paternel…

À la même date, un viol était reproché à Jason. Mais comme requis par le parquet lors de la précédente audience, le suspect a été acquitté des faits. Le dossier ne permettait pas de confirmer avec certitude qu’il y avait bien eu une agression sexuelle.

Pour protéger la société et la compagne de Jason, une peine sévère de trois ans de prison ferme avait toutefois été requise. Finalement, Jason écope de 20 mois avec un sursis probatoire d’une durée maximale. L’homme devra ne plus consommer d’alcool, ne plus commettre d’infraction et encore entamer une formation en gestion de la violence.