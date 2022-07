Un nouveau look pour la place de Crawhez à Charleroi

Sur Dampremy, la place de Crawhez attend désormais le lancement du marché public des travaux. L’ensemble des interventions prévues est connu: réfection complète des revêtements, en laissant une place aux espaces déminéralisés. Cette place doit s’inscrire dans l’itinéraire vert qui s’étire des terrils des Piges et de La Blanchisserie jusqu’au cimetière local et au parc Elio Ivan. Un effort important sera donc consenti pour la végétalisation de la place, avec notamment des arbres disposés entre les zones de gazon et les zones de stationnement. L’espace accueillera également une nouvelle aire de jeux. Un emplacement PMR sera aménagé en face du CPAS et trois passages piétons seront peints à la rue Paul barré tandis qu’un cheminement de mobilité douce permettra de relier la station de métro toute proche au bas de l’avenue Arille Carlier. Enfin, des bornes amovibles réguleront l’accès à la place. Cette nouvelle place de Crawhez servira de carte de visite pour les futurs projets d’espaces publics qui toucheront à l’intégration de la nature en ville.