Charleroi: Denis Uvier, l'infatigable lanceur d'alerte de la rue

Denis Uvier, aller à la rencontre des SDF, c’est quelque chose d’addictif?

Peut-être.Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas encore sevré (rire). Oui, je reviens dans la rue, elle a été mon quotidien pendant 40 ans. J’essaie pourtant de prendre de la distance, mais l’appel est là. J’ai appris à repérer en rue ces petites choses que la plupart des gens croisent sans voir. La présence de seringues près d’un squat, une orange posée sur un perron… Cela révèle souvent la proximité de SDF. Ce sont aussi parfois des codes entre toxicomanes.

Vous êtes à la retraite, à présent?

Je l’ai prise anticipativement, un peu avant le confinement, pour mettre de la distance avec mon métier, vivre pour ma famille et pour moi. Mais quand on a été éducateur 24 heures sur 24 pendant toute une vie, tourner complètement et définitivement la page est impossible. Je souffre de mal au dos, mais tant que ma carcasse me permettra de marcher, je continuerai à rôder, à aller vers les gars et les filles qui sont là.

Qu’est-ce qui a changé en quarante ans?

Je dirais deux choses: le profil des SDF et leur visibilité dans l’espace public. À la fin des années 80, début des années 90, la plupart étaient cachés. Maintenant, ils sont visibles partout. On en a dénombré plus de mille lors du recensement organisé à l’initiative de la Fondation roi Baudouin, à l’automne dernier. Cela veut dire qu’il y en a davantage, car certains continuent à ne pas se montrer…

La rue vous a-t-elle fait vivre le pire ou révélé le meilleur?

Je dirais les deux! Je vis chaque jour avec mes morts, Tommy l’Indien, Mush-Mush, François Bouteille et tous les autres, des centaines d’autres. Mais je suis un garçon qui pleure en silence. Mon job m’a fait boire ma ciguë jour après jour, mais je me soigne: pour moi, l’écriture, et plus précisément la poésie, sont thérapeutiques. En rue, j’ai fait aussi de magnifiques rencontres: j’ai eu la chance notamment de croiser Paul Trigalet qui est devenu mon père spirituel. Il m’a sorti de l’alcool, m’a mis le pied à l’étrier, a fait de moi un militant acharné et un combattant du sans-abrisme. Il reste une référence, un papa et un maître.

Que vous a-t-il appris?

À dompter ma fureur et à mettre l’énergie de ma révolte au service de grandes causes, comme le droit au logement pour tous. Grâce à lui, j’ai appris à m’adapter à toutes les situations: la colère vous dessert lorsqu’il faut argumenter, devant un tribunal par exemple. Il m’a permis de grandir: il m’a un jour invité à l’accompagner au palais royal où j’ai rencontré le Roi Albert II dans une audience en tête à tête, la reine et les princes. Ces derniers sont venus plus tard à Charleroi au Resto du cœur dont j’étais le vice-président.

De quelle manière restez-vous actif aujourd’hui?

Des gens m’appellent ou m’écrivent pour me demander de l’aide. Fournir des tentes, par exemple, ou, comme je l’ai fait au début du confinement, encadrer les usagers qui faisaient la file au Resto du cœur pour obtenir un repas à emporter. Je collabore régulièrement avec trois ASBL. Et puis, bien entendu, je reste à l’écoute de la rue: si j’y croise un SDF, je ne peux m’empêcher d’aller lui demander comment il va et s’il a besoin de quelque chose. Je fais surtout cela à Charleroi, mais je me suis surpris à sortir de l’entité. À Courcelles notamment. Tu sais, les crises sont des fabriques à SDF, la classe moyenne est laminée à la fois pas le haut et le bas. On est condamné à en voir de plus en plus! Il est donc important que je reste le caillou dans la chaussure, l’épine plantée dans les bonnes consciences. Mon statut de pensionné, et donc indépendant, me permet de critiquer plus librement les politiques, de dénoncer les dysfonctionnements, bref d’exprimer ce que d’autres pensent tout bas. J’ai toujours fait cela d’ailleurs!

Quels loisirs pratiquez-vous dans le cadre de votre pension?

Je retourne à la pêche, j’adore ça! Deux de mes filles m’y ont accompagné, ce fut un beau moment. Avec leur demi-frère et demi-sœur, ce sont mes trésors. J’essaie de les voir le plus souvent possible et de partager un peu de mon action en faveur des plus pauvres. Une de mes filles m’a accompagné l’hiver dernier pour la distribution des colis de Noël.