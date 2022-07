Le prévenu s’est rendu coupable de plusieurs faits de violence entre novembre 2021 et janvier 2022, a confirmé le ministère public. Omar C. a notamment commis plusieurs infractions à l’encontre de son propre père afin d’obtenir de l’argent pour assurer sa consommation de cocaïne. Le prévenu a extorqué et harcelé la victime à plusieurs reprises. Une peine de minimum trois ans de prison était requise contre l’homme, en état de récidive légale, qui comptabilise six pages de casier judiciaire.

Le 20 novembre dernier, Omar C. a également été l’auteur du vol avec violence d’un GSM appartenant à un chauffeur de taxi. "Le prévenu est connu, car il ne paie pas ses courses. Le taximan a cherché à ce que le prévenu lui prouve qu’il avait les moyens de payer la course. Mais il s’est énervé, car le taximan n’a pas voulu le prendre en charge. Le chauffeur allait faire appel à la police et le prévenu lui a arraché le GSM" , a expliqué le ministère public.

La défense, avait plaidé un sursis probatoire pour l’ensemble des préventions.