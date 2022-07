À Marcinelle, une vestiboutique formidable

Déjà connue pour sa Wash mobile ou son école de devoirs, l’ASBL Formidable agit sur tous les fronts, depuis 2014, pour aider les Carolos les plus démunis. Le fondateur de l’ASBL, Faysal Abarkan, dévoile son nouveau projet: "Nous ouvrons une vestiboutique. C’est la convergence de deux constats qui nous y ont amené. D’abord, nous avons toujours reçu beaucoup de dons de vêtements, et si nous pouvions distribuer les vêtements pour hommes aux SDF, nous ne savions pas trop quoi faire des vêtements dames et enfants. Ensuite, nous avons appris que les locaux occupés par la Sambrienne, au bloc 8 de l’avenue du Chili, étaient libres. Nous avons donc décidé de louer les lieux" .