Plan piscines à Charleroi: plusieurs front pour la Ville

Lors de son analyse en juin 2020, Karim Chaïbaï et son équipe avaient inscrit la rénovation de la piscine de Marchienne en tête de la liste. "Cela répondait à une urgence, les districts Est, avec le complexe Yernaux à Montignies-sur-Sambre, et Centre, avec l’Hélios, disposant de leurs propres installations. Mais quand après les violentes intempéries de l’été 2021, des infiltrations d’eau ont endommagé les plafonds de la piscine Yernaux au point d’imposer le placement de filets de protection pour parer aux risques d’effondrement, nous avons estimé devoir privilégier la modernisation de ce bien."

Yernaux: réouverture avant un long chantier

Dans un souci de sécurité du personnel et des usagers, une fermeture temporaire avait alors été décrétée. Pendant trois mois, les écoles et les clubs avaient dû trouver une solution de remplacement dans l’urgence. "Nous avons réussi à recaser l’ensemble des utilisateurs dans la grille horaire de l’Helios." Ce trimestre de pause a été mis à profit pour partir à la rencontre des clubs. Et c’est, selon l’échevin, "à la demande générale voire unanime de ces clubs que nous avons revu la chronologie des chantiers" .

Comme le bureau d’étude de la Ville avait déjà travaillé sur le dossier de Montignies-sur-Sambre, le collège communal a fait le choix d’en activer la mise en œuvre. Une fois à l’abri des avaries, le complexe Yernaux a ainsi pu rouvrir ses portes aux sportifs et aux groupes scolaires. Si le marché a été lancé dans les mois qui ont suivi, seuls quatre des six lots ont trouvé adjudicataire. "Cela nous a obligés à refaire un appel d’offres , rapporte l’échevin. Nous procéderons à l’ouverture des offres en septembre prochain."

L’espoir est de pouvoir attribuer en début d’année 2023 pour un lancement de chantier durant le second semestre de la même année. Durée d’exécution: deux ans et demi, jusqu’à la fin 2025. L’investissement s’élève à 5 millions en fonds propres.

Marchienne: nouvelle piscine pour 2026

"Quant au projet de Marchienne, les études sont terminées et la demande de permis unique sera déposée en août. Ce sont les équipes de l’intercommunale Igretec qui ont préparé ce dossier." Objectif: une attribution du marché dans les premiers mois de 2024 pour une ouverture des travaux un semestre plus tard. L’investissement se situe dans une fourchette de 11 à 13 millions€, dont 4,8 de subsides. "L’intégration de ce projet dans la Politique intégrée de la ville (PIV) a non seulement permis d’augmenter la part contributive de la Wallonie, elle va aussi raccourcir les délais d’exécution." Si bien que la nouvelle piscine du district Ouest pourrait être déjà fonctionnelle en mai 2026.

Enfin dans le district Nord, la déconstruction de l’infrastructure d’Aqua 2000, à Gosselies, va pouvoir commencer dans les mois à venir. Comme l’avait précisé l’échevin des Bâtiments, Xavier Desgain, au conseil communal, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne a en effet délivré le permis de démolir. "Dans le cadre des sites à réaffecter (SAR), la Wallonie nous a octroyé des moyens pour assainir le terrain" , note Karim Chaïbaï.

Si la création d’une nouvelle piscine d’apprentissage de plus petite taille a été évoquée sur la partie avant de la parcelle foncière, rien n’est toutefois encore arrêté à ce stade, selon lui. "D’une part, la faisabilité d’un partenariat public-privé a été mise à l’examen. Mais pour élaborer un scénario, il nous faut avant tout intégrer ce projet dans le contexte d’une offre qui va évoluer avec la mise en service de nouvelles piscines au nord de Charleroi, notamment à Courcelles et aux Bons Villers. "

Amicale Solvay: pour la prochaine mandature

Trois ans après la modernisation du complexe aquatique de Charleroi-les-Bains au centre de délassement de Marcinelle, reste la modernisation de l’ancienne amicale Solvay dans le district Sud à Couillet, un bien dont un promoteur privé s’était porté acquéreur voici trois ans. Là aussi, tout reste à décider, et ce sera très probablement pour la mandature à venir. On le sait: l’explosion des prix de l’énergie est une nouvelle donnée budgétaire dont les communes vont devoir tenir compte. Ce qui pourrait mettre en péril certains de leurs projets de piscines.