Charleroi: le festival Été Divert' en trois ambiances

Après une inévitable mise sous cloche causée par la pandémie de coronavirus, Été Divert’revient pour animer les grandes vacances des Carolos et de tous les amateurs de culture, bien au-delà de la première ville wallonne. À la manœuvre de l’événement, et c’est l’ADN même du rendez-vous, on trouve la plateforme Divertiscènes qui réunit quatre opérateurs culturels depuis 2013: Cabaret 2000, La Ruche Théâtre, Dérisoir’Prod et Improcarolo. Sur le principe indéniable de l’union qui fait la force, ces partenaires visent aussi, à travers "Été Divert’", la mise en évidence des talents locaux, et d’un peu plus loin, en théâtre, en humour, en musique, en conte ou en spectacle jeune public.