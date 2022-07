Gilly : les agresseurs s'étaient trompés de maison

Ce mardi matin, Issa et Nakib ont comparu devant la justice pour cette absurde scène de vol avec violence. Absent à l’audience, Issa avait admis devant les enquêteurs avoir véhiculé le petit monde la nuit des faits, avec sa propre Golf, qui avait été rapidement identifiée.

Son ADN découvert sur l’arme

Nakib offre un son de cloche totalement différent: non, assure-t-il, il n’a pas participé à ces faits extrêmement graves. Mais le parquet se repose sur un élément en sa défaveur: la présence de son ADN sur l’arme utilisée, arme découverte sept heures après les faits sur le chemin de fuite des auteurs. Nakib explique avoir manipulé l’arme, pour jouer, dans un tout autre contexte. " L’explication n’est pas convaincante, je ne vois pas comment, en jouant simplement, on peut laisser autant d’ADN ", estime le substitut Brichet, qui requiert une peine de 3 ans de prison contre Nakib et quarante mois par défaut contre Issa.

Pour MeMartines, avocat de Nakib, plusieurs éléments doivent mener l’acquittement de son client. Un: l’analyse ADN de la voiture utilisée n’a pas révélé la présence de Nakib.Deux: la famille agressée et des témoins ont désigné le porteur de l’arme comme étant de type maghrébin, ce qui n’est pas le cas du prévenu. Trois: un des membres de la famille a indiqué que le porteur de l’arme n’avait pas la même voix que Nakib. Quatre: l’autre prévenu a toujours confirmé que Nakib n’était pas dans le coup.

Jugement en fin de semaine.