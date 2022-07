Charleroi : Jason risque une onzième condamnation judiciaire

À trois reprises, Jason a frappé la mère de ses enfants, enceinte au moment des faits. Jason est en aveu d’une seule des scènes, qui s’est déroulée le 15 août 2022. Mais il n’a plus réellement de souvenirs précis: " On s’est disputés et à mon avis, je l’ai bousculée et giflée. Mais je ne sais plus dire, c’est comme si j’avais un trou noir ".

Viol: un doute subsiste

Jason conteste avoir, à la même date, violé une femme à laquelle il aurait fait des avances. Seul un témoin, présent lors de cette soirée où l’alcool a coulé à flots, rapporte des mots qu’aurait prononcés la victime: "Jason, arrête, tu me fais mal. Laisse-moi tranquille" .

Pour le parquet, ce seul élément ne permet pas de conforter la culpabilité du prévenu. " Oui, le témoin a entendu, mais qu’est-ce que c’était? Je ne dis pas que ce n’est pas arrivé ni que le prévenu n’est pas capable de le faire, mais il y a un doute qui doit lui profiter ", tranche avec honnêteté le substitut Maschiet.

Afin de protéger la société et la compagne de Jason, une peine sévère de 3 ans de prison ferme est requise pour les scènes de coups.

MeDruart, à la défense, plaide un sursis probatoire pour les seules préventions reconnues par Jason. Un acquittement est sollicité pour le viol et les deux scènes de coups non reconnues.

Jugement ce vendredi.