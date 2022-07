Un cycliste de 15 ans dans un état critique après avoir été percuté par une camionnette à Roux

C’est un dramatique accident qui aurait pu être évité qui s’est produit ce mardi midi, rue de Gosselies, à la sortie du Ravel de Roux (Charleroi). Un jeune adolescent de 15 ans, circulant sur le Ravel avec son vélo, a été percuté par une camionnette alors qu’il arrivait sur la voie publique. Selon la zone de police locale, avisée et intervenue sur place, le jeune cycliste ne portait pas de casque. "Et selon les premiers constats, la vitesse de la camionnette n’est pas en cause. Le véhicule roulait à une allure tout à fait normale au moment du choc."