À Charleroi, le rachat du HF4 prend forme

Le montage financier pour la reconversion du site sidérurgique de Carsid Duferco et la sauvegarde du haut-fourneau n°4 commence à prendre forme. Dans une question écrite, le député wallon Écolo Christophe Clersy avait demandé un état d’avancement au ministre MR en charge de l’Aménagement du Territoire et de l’Économie. Willy Borsus vient de lui apporter la réponse: le volet financier pour l’assainissement des sols et le rachat des bâtiments à préserver a été validé, il sera porté par une filiale de la Sogepa, le fonds public d’investissement de la Wallonie. En synthèse, les 104 hectares de friche seront acquis au fur et à mesure de la dépollution, ainsi que l’immobilier par la Soresic, la société de reconversion des sites industriels de Charleroi qui associe la Sogepa à l’intercommunale Igretec.