Marcinelle: cet été, pourquoi ne pas essayer de s’échapper du Cazier ?

C’est une pratique ludique encore assez récente mais qui est définitivement entrée dans les habitudes des familles et des groupes d’amis: dans un espace restreint, en un temps limité, il faut résoudre des énigmes et manipuler des objets de telle façon à pouvoir s’échapper de la situation simulée, promise, en cas d’échec des joueurs, à un résultat désastreux. Les escape games viennent donc s’ancrer également sur le site de mémoire de l’ancien charbonnage. "L’idée trottait depuis quelque temps dans l’esprit de notre équipe pédagogique" , avoue-t-on, du côté du Bois du Cazier. La réflexion a été menée un temps et deux acquis sont apparus: l’escape game serait une aventure à vivre en intérieur et, surtout, il y aurait, en fait, deux propositions distinctes.