Charleroi: une expo photos... au don de sang

Avec les départs en vacances et les refus de dons liés aux retours de l’étranger, les organismes agréés de collecte de produits sanguins sont exposés chaque été à des pénuries de donneurs. Pour recruter de nouveaux volontaires et susciter la curiosité, l’équipe du don de sang de Charleroi (un établissement indépendant de la Croix Rouge), situé à côté du stade du Sporting au 31 boulevard Zoé Drion, a invité des photographes de rue à venir animer les salles et bureaux avec leurs œuvres. C’est Dany Hanneuse qui inaugure le concept: une vingtaine de clichés noir et blanc de l’artiste de Sars-la-Buissière garnissent les murs de l’institution. "Cela n’a pas manqué de capter l’intérêt des donneurs qui se sont présentés le jour du vernissage" , explique Sophie Druart, en charge de la promotion du Don de sang. Les photos resteront accrochées jusqu’au 18 août, avant celles de Christine Duchateau qui présentera une sélection du 19 août au 29 septembre. "Alors que nous ne sommes qu’au début du mois de juillet, les stocks de sang sont déjà au plus bas. Nous n’avons que 255 poches disponibles alors qu’idéalement, nous devrions en avoir 400" , observe la responsable Qualité Stéphanie Marana. Raison de plus pour innover avec cette expo inédite.